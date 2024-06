PLUXEE : Deutsche Bank rehausse son objectif de cours

Deutsche Bank réitère sa recommandation 'achat' sur Pluxee avec un objectif de cours ajusté de 35,5 à 36 euros, estimant que cette ancienne filiale avantages et récompenses de Sodexo 'devrait continuer à bénéficier d'une tendance opérationnelle positive'.



Selon lui, elle devrait aussi profiter de revenus financiers plus élevés que prévu initialement, en raison d'une inflation plus résiliente, et de l'acquisition de COBEE, une société de bienfaisance espagnole opérant en Espagne, au Portugal et au Mexique.



