Pluxee, ex-division d'avantages sociaux de Sodexo, a dévoilé un chiffre d'affaires de 397 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 13,8% sur un an et de 17,9% en organique. L'entreprise introduite en Bourse le 1er février 2024 a bénéficié d'une solide performance tirée par l’Amérique Latine (+16,1%) et le reste du monde (+42,4%). L’activité Avantages aux salariés a généré un chiffre d’affaires opérationnel de 220 millions d’euros sur la période, en croissance organique de 15%.



"Cette dynamique positive est renforcée par l'annonce récente du projet d'acquisition en Espagne de Cobee, un acteur digital innovant des avantages aux salariés, en ligne avec notre stratégie M&A ciblée et disciplinée. Nous avons également finalisé notre partenariat stratégique avec Santander au Brésil et accélérons désormais l'intégration qui permettra à Pluxee d'accéder à plus d'1,4 million de clients B2B de son partenaire", a commenté Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee.



Le groupe a relevé son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice fiscal 2024 à environ 18% contre de 15% à 17% auparavant. L'objectif de marge d'EBITDA récurrent pour l'exercice 2024 et les objectifs financiers à moyen terme sont confirmés. Cette année, la marge d'EBITDA récurrent est attendue à 35% au moins, à taux constants, en incluant les coûts standalone.