Pluxee : nomination d'un directeur produit

Le 20 février 2024 à 08:04 Partager

Pluxee, l'ancienne division avantages et récompenses aux salariés de Sodexo, annonce le renforcement de son équipe dirigeante, en ligne avec son plan stratégique présenté le 10 janvier dernier lors de sa journée investisseurs.



Alexandre Cotarmanac'h rejoint ainsi la société en tant que directeur produit : il supervisera le portefeuille de produits et de services de Pluxee en définissant la feuille de route, en pilotant l'innovation et en assurant le déploiement de l'offre.



Par ailleurs, Viktoria Otero del Val, précédemment directrice stratégie, produit et expérience client, devient directrice stratégie, marketing et vente pour le groupe, et directrice de la croissance des revenus pour les États-Unis et le Royaume-Uni.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.