Issu de la scission de l'activité services avantages et récompenses du groupe Sodexo en 2024, Pluxee N.V. est spécialisé dans la vente de solutions d'avantages aux salariés et de solutions de motivation. Le groupe propose des offres de restauration, de bien-être et de mobilité en passant par la culture ou les cadeaux. Pluxee N.V. favorise le bien-être de plus de 36 millions de consommateurs, accompagne plus de 500 000 entreprises clientes à développer des relations plus fortes avec leurs employés et simplifie chaque jour la vie d'1,7 million de commerçants partenaires.