(Actualisation : commentaires du directeur général, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Pluxee, l'ex-filiale de Sodexo spécialisée dans les titres-restaurant et cadeaux, a relevé vendredi ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera le 31 août 2024, après avoir dégagé des résultats semestriels supérieurs aux attentes des analystes.

Le groupe, qui publie ses premiers résultats depuis son introduction en Bourse le 1er février, prévoit désormais pour l'exercice en cours une croissance organique, soit à périmètre et taux de change constants, comprise entre 15% et 17% et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) récurrent d'au moins 35% à taux de change constants.

En janvier, lors d'une journée investisseurs organisée en amont de sa scission, Pluxee avait annoncé viser pour l'exercice en cours une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda récurrent d'au moins 34,5% à taux de change constants. Le groupe a également confirmé son objectif d'une conversion de trésorerie de plus de 70% pour l'exercice.

"Nous avons réalisé au premier semestre une très solide performance, qui nous place dans les meilleures conditions pour respecter notre feuille de route stratégique de moyen terme présentée en janvier dernier. Nous sommes en ligne avec nos objectifs et même un peu avance", a commenté Aurélien Sonet, le directeur général de Pluxee, lors d'un entretien accordé à l'agence Agefi-Dow Jones.

Au premier semestre, clos fin février, Pluxee a réalisé un chiffre d'affaires total de 593 millions d'euros, en croissance organique de 24%, dont 26% au deuxième trimestre, soutenu par "une bonne dynamique pour l'ensemble des régions", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Marge d'Ebitda récurrent de 34,4%

L'Ebitda récurrent au premier semestre s'est établi à 201 millions d'euros, en hausse de 27,7% à taux de change constants, faisant ressortir une marge correspondante de 34,4%, contre 33,5% un an plus tôt.

"Cette progression provient de la contribution des revenus relatifs au 'float'", a précisé Pluxee. Les revenus "float" sont générés par le groupe en investissant à court terme les fonds qui lui sont confiés par les entreprises clientes en attendant que les collaborateurs de ces entreprises ne dépensent. Ces revenus, qui ont atteint 75 millions d'euros au premier semestre, un montant en croissance organique de 97,3%, profitent de la remontée des taux d'intérêt observée depuis près de deux ans.

Les analystes sondés par Fact Set tablaient en moyenne pour le premier semestre sur un chiffre d'affaires total de 538 millions d'euros et sur un Ebitda récurrent de 193 millions d'euros.

Dans le même temps, le bénéfice net semestriel a reculé de 25,6%, à 68 millions d'euros, en raison de charges exceptionnelles principalement liées à la scission, tandis que la conversion de trésorerie s'est établie à 113%.

La société a par ailleurs confirmé ses prévisions à moyen terme. Elle continue de tabler sur une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour les exercices 2024-2025 et 2025-2026, tandis que la marge d'Ebitda récurrent à taux de change constants est attendue à environ 37% en 2025-2026. Le taux de conversion de trésorerie devrait dépasser 70% en moyenne au cours des trois prochains exercices.

Marché sous-pénétré

Estimé par Pluxee à 1.000 milliards d'euros, le marché des avantages aux salariés reste, selon le groupe, largement sous-pénétré. Le seul marché des titres-restaurant et titres alimentaires est estimé à 219 milliards d'euros, avec un taux de pénétration de 25%.

Pluxee entend acquérir de nouveaux clients, particulièrement auprès des petites et moyennes entreprises (PME), et élargir son offre dans "l'engagement des salariés", un secteur recouvrant les titres-restaurant, les offres promotionnelles sur des biens et services, les cartes cadeaux et les programmes de bien-être, comme un accès facilité à des salles de sport.

"Ces efforts portent leurs fruits. Au premier semestre, nous avons acquis 850 millions d'euros de nouveaux clients, dont un quart sont des PME, une performance très prometteuse pour le semestre en cours et les années qui viennent", a indiqué Aurélien Sonet.

Selon le dirigeant, la demande des entreprises pour les solutions d'engagement des salariés s'est considérablement renforcée ces dernières années, "les problématiques du pouvoir d'achat et du bien-être mental et physique étant au cour des préoccupations des entrepreprises et des collaborateurs".

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

-COMMUNIQUES FINANCIERS DE PLUXEE :

https://www.pluxeegroup.com/fr/resultats-financiers-et-publications/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2024 01:59 ET (05:59 GMT)