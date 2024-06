Pluxee : se renforce en Espagne

Pluxee a signé un accord pour acquérir 100% de Cobee, un acteur digital native espagnol des avantages aux salariés. L’opération devrait être intégralement financée sur ressources disponibles, avec un impact limité sur l’effet de levier. Pluxee précise que l’impact sera neutre sur l’Ebitda récurrent et le flux de trésorerie disponible la première année. Il anticipe une contribution positive dès la deuxième année sur la marge d’Ebitda récurrent et le résultat net, l’amélioration rapide de la rentabilité étant alimentée par la croissance du chiffre d’affaires et les synergies opérationnelles.



La société sert plus de 1 500 clients et 100 000 consommateurs salariés à travers une large offre multi-avantages, qui comprend plus de 12 produits tels que les titres restaurant, la formation, l'assurance santé et l'assurance vie, le bien-être physique, et des remises pour les salariés, entre autres. Cobee devrait enregistrer sur l'exercice 2024 une croissance organique de 100%.



Pluxee souligne qu'il s'agit de la première étape du déploiement de sa stratégie de fusions et acquisitions dans le cadre de son plan stratégique de croissance.



L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires espagnoles.