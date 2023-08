Plymouth Industrial REIT, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) à service complet, verticalement intégré, auto-administré et autogéré. La société se concentre sur l'acquisition, la propriété, la gestion, le réaménagement et le développement de propriétés industrielles à locataire unique et à locataires multiples, y compris des centres de distribution, des entrepôts, des propriétés industrielles légères et des propriétés industrielles à petites baies, situées sur les marchés primaires et secondaires, ainsi que sur des sous-marchés sélectionnés aux États-Unis. Le portefeuille de la société se compose d'environ 157 propriétés industrielles comprenant plus de 208 bâtiments situés dans 12 États, avec un total d'environ 33,8 millions de pieds carrés louables. La société possède la quasi-totalité de ses actifs et exerce la quasi-totalité de ses activités par l'intermédiaire de Plymouth Industrial OP, LP (la société d'exploitation). Ses propriétés sont situées à Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City et autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial