Plymouth Rock Technologies Inc. est engagée dans le développement d'appareils de détection et de technologies sans pilote. La principale activité de la société, par l'intermédiaire de sa filiale Plymouth Rock USA, est axée sur le développement de technologies liées à la détection à distance d'armes d'assaut et de bombes humaines dissimulées sur la personne ou dans un sac de transport. Elle se concentre sur les méthodes de détection avec et sans la nécessité d'un point de contrôle du suspect qui est contrôlé. Elle propose des systèmes d'hélicoptères à voilure fixe et de transport lourd à décollage et atterrissage verticaux (VTOL). Elle utilise des capteurs de technologies artificielles et des technologies anti-collision reliées à des radios de données à longue portée. Ses produits comprennent le MULTIROTOR, tel que X-LITE, XMR, X1, X1-H et XV, XV-H et XV-L. Son PLYROTECH X-LITE permet aux opérateurs de réaliser des opérations critiques dans un boîtier plus petit. Ses applications comprennent les services d'urgence, la recherche et le sauvetage, la surveillance, la reconnaissance, l'inspection, la cartographie/la topographie et les essais non destructifs.

Secteur Equipements et pièces électroniques