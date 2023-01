L'entreprise indienne PNB Housing Finance dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à une forte demande. 24/01/2023 | 11:53 Envoyer par e-mail :

La société indienne PNB Housing Finance Ltd a annoncé mardi une hausse plus importante que prévu de 43% de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une forte demande de prêts et à une meilleure qualité des actifs. PNB Housing, une unité du créancier public Punjab National Bank, a déclaré que son bénéfice net consolidé après impôts a augmenté à 2,69 milliards de roupies (32,96 millions de dollars), contre 1,88 milliard de roupies un an plus tôt. Les analystes, en moyenne, avaient prévu un bénéfice de 2,39 milliards de roupies, selon les données IBES de Refinitiv. Sa marge d'intérêt nette, une mesure clé de la rentabilité, s'est améliorée séquentiellement pour atteindre 4,68 %. Avec une hausse de l'urbanisation et un revenu disponible croissant, la demande de logements en Inde est restée élevée, même si les coûts d'emprunt ont augmenté. Le revenu net d'intérêt du créancier hypothécaire a bondi de 21,4 % pour atteindre 17,14 milliards de roupies au cours des trois mois se terminant le 31 décembre. Les décaissements ont augmenté à 34,25 milliards de roupies, contre 28,28 milliards de roupies un an plus tôt, a déclaré le créancier dans un communiqué. La qualité des actifs de la société basée à New Delhi s'est nettement améliorée, les actifs non performants bruts en pourcentage du total des prêts ayant glissé à 4,87 % au 31 décembre, contre 6,06 % au 30 septembre 2022. Séparément, le conseil d'administration de la société a approuvé le placement privé de débentures non convertibles jusqu'à 20 milliards de roupies. Les actions de la société ont augmenté jusqu'à 6,1 % après la déclaration des résultats du trimestre de décembre. (1 $ = 81,6250 roupies indiennes)

© Zonebourse avec Reuters 2023

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv PNB HOUSING FINANCE LIMITED 4.82% 556.4 -0.52% PUNJAB NATIONAL BANK -2.29% 55.5 0.62%