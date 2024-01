Gusbourne PLC - producteur de vin mousseux basé à Ashford, en Angleterre - achève le refinancement des accords de dette conclus avec PNC Financial Services UK Ltd et une société associée à Lord Ashcroft, par l'émission d'une nouvelle obligation garantie à long terme à escompte élevé de 20 millions de livres sterling. Le nouvel accord est conclu avec une société également associée à Lord Ashcroft, Moongate Holdings Group Ltd. Elle explique que le produit de 20 millions de GBP a été utilisé pour rembourser la facilité PNC existante, d'un montant de 16,3 millions de GBP, et pour rembourser le prêt à court terme non garanti de 1,5 million de GBP, ainsi que les frais et dépenses connexes, d'un montant de 0,6 million de GBP. Le reste du produit sera utilisé pour le fonds de roulement et pour soutenir la stratégie de croissance de Gusbourne. Le financement est émis avec une décote de 7,75 % par an sur les repos trimestriels.

Cours actuel de l'action : 73,10 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 3,0

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

