PNC Financial Services Group, Inc. figure parmi les principaux groupes de services financiers américains. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit : - banque de détail (46,9%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit hypothécaire résidentiel, crédit-bail, affacturage, assurance, etc.) ; - banque d'affaires, d'investissement et de marché (43,3%) ; - gestion d'actifs (7,6%) ; - autres (2,2%). A fin 2021, le groupe gère 457,3 MdsUSD d'encours de dépôts et 288,4 MdsUSD d'encours de crédits.

Secteur Banques