Le PNC Financial Services Group, Inc. a nommé Monica L. Burch au poste de responsable des services bancaires de développement communautaire pour le Sud-Est, qui englobe les États de l'Alabama, de la Floride, de la Géorgie, des Carolines, du Maryland, du Tennessee, de la Virginie et du district de Columbia. Mme Burch apporte plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le secteur bancaire à la fonction qu'elle assumera à la place de Thurman "Tony" Smith, qui dirigeait auparavant les stratégies de développement communautaire et de prêt de la PNC pour les marchés du Sud-Est et du Midwest. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera chargée de diriger la mise en œuvre régionale du plan de 88 milliards de dollars de PNC en faveur des communautés, qui a débuté en janvier 2022 et se poursuivra pendant quatre ans.

Avant d'être nommée responsable du territoire du Sud-Est, Mme Burch a occupé plusieurs postes de direction au sein de PNC, dont le plus récent était celui de vice-présidente principale et directrice du marché des services bancaires de développement communautaire pour les marchés de Philadelphie, du Delaware et du sud du New Jersey (PDSJ). Elle a également travaillé pendant 13 ans en tant que souscripteur de crédit commercial au sein de l'équipe Commercial Banking de PNC, où elle s'est concentrée sur les entreprises du marché intermédiaire dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 500 millions de dollars et sur les organisations à but non lucratif dont les actifs sont inférieurs ou égaux à 29 millions de dollars.