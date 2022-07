Le groupe PNC Financial Services annonce des changements de direction

PNC Financial Services Group a annoncé que le trésorier Randall King prend sa retraite, à compter du 1er septembre, après 39 ans au sein de la banque basée à Pittsburgh. King a été nommé à son poste actuel en février 2018 et était auparavant vice-président exécutif et responsable de la gestion du passif et du capital. David Kahn, vice-président exécutif et directeur général du bureau principal des investissements de PNC, basé à New York, lui succédera. Kahn a rejoint PNC en 2005. King est actuellement membre du conseil d'administration et trésorier de HEARTH et membre du conseil consultatif du centre d'investissement de l'université Duquesne. Il a obtenu son MBA à Duquesne.