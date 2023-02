AIE : l'approvisionnement en électricité et la demande dépendent de plus en plus des conditions météorologiques

PARIS (dpa-AFX) - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'approvisionnement et la demande en électricité dépendront de plus en plus des conditions météorologiques à l'avenir. La sécheresse et les vagues de chaleur en Europe, en Inde et en Chine ont conduit à une utilisation accrue de la climatisation l'été dernier, tandis que l'arrivée de l'hiver aux Etats-Unis a provoqué d'importantes coupures de courant, a indiqué l'AIE dans son rapport sur le marché de l'électricité 2023, publié mercredi à Paris. Cela met en évidence la nécessité d'accélérer la décarbonisation et le déploiement de technologies énergétiques propres.

Dans le même temps, l'impact des événements météorologiques sur la demande d'électricité s'intensifie en raison de l'électrification croissante du chauffage, tandis que la part des énergies renouvelables dépendantes des conditions météorologiques dans le mix de production d'électricité continuera d'augmenter, a-t-on indiqué. Il est donc important d'augmenter la flexibilité des systèmes électriques tout en garantissant la sécurité d'approvisionnement et la résilience des réseaux, a-t-il ajouté.

La forte croissance des énergies renouvelables signifie que leur part dans le mix global de production d'électricité passera de 29% en 2022 à 35% en 2025, tandis que la part de la production d'électricité à base de charbon et de gaz diminuera. L'Agence internationale de l'énergie prévoit donc que les émissions de CO2 de la production mondiale d'électricité continueront à diminuer dans les années à venir.

Cependant, l'Europe s'est détachée de cette tendance mondiale l'année dernière. Les émissions de CO2 de la production d'électricité européenne ont augmenté, en raison d'une plus grande utilisation du charbon et du gaz, tandis que la production d'électricité hydraulique a diminué en raison des sécheresses et la production d'électricité nucléaire en raison des travaux de maintenance et des fermetures. Ce recul n'est toutefois que temporaire, car les émissions de la production d'électricité européenne devraient diminuer de 10 pour cent par an en moyenne d'ici 2025, selon l'AIE./evs/DP/mis