La 'centrale verte de l'Europe' : l'énergie éolienne en mer du Nord doit exploser

OSTENDE (dpa-AFX) - L'énergie éolienne de la mer du Nord devrait à l'avenir contribuer de manière significative à l'approvisionnement en électricité de l'Europe. Le chancelier allemand Olaf Scholz et les représentants d'autres pays riverains de la mer du Nord ont signé lundi à Ostende, en Belgique, une déclaration visant à accélérer le développement de parcs éoliens au large des côtes et à faire ainsi de la mer du Nord la centrale électrique verte de l'Europe. "Avec la mer du Nord, nous avons la centrale énergétique quasiment à notre porte", a déclaré le chancelier Scholz - et a exhorté à se dépêcher : "Au travail". La mer du Nord deviendra rapidement un lieu important de production d'énergie.

Concrètement, les neuf pays - outre l'Allemagne et la Belgique, les Pays-Bas, la France, la Norvège, le Danemark, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni - veulent construire des éoliennes offshore d'une puissance de 120 gigawatts d'ici 2030. D'ici 2050, au moins 300 gigawatts devraient être produits en mer du Nord. Cela permettrait d'alimenter 300 millions de foyers en énergie, a déclaré le chef du gouvernement belge Alexander De Croo. Parallèlement, la production d'hydrogène vert doit être développée.

"En tant qu'Européens, nous prenons notre destin en main", a déclaré l'hôte De Croo. La seule façon de réaliser de réels progrès dans la transition vers une économie verte est de travailler ensemble, les pays européens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la déclaration d'Ostende "nous donnerait l'élan nécessaire pour nous engager sur la voie de la neutralité climatique".

De Croo a parlé lundi d'objectifs ambitieux. Il s'agit maintenant de les mettre en œuvre. "Cela signifie que nous devons standardiser, que nous devons mieux travailler ensemble, que nous devons synchroniser les chaînes d'approvisionnement". Il s'agit de rendre l'Europe indépendante sur les questions énergétiques et de maintenir l'industrie, a-t-il ajouté.

M. Scholz a également souligné qu'il restait du travail à faire. "Nous devons être plus rapides", a déclaré le politicien du SPD. "Nous ne devons plus perdre de temps dans l'identification des sites, les autorisations, la construction des installations et des réseaux". Scholz a rappelé que de nombreuses lois étaient en cours de modification dans l'UE et en Allemagne afin de stimuler le développement des énergies renouvelables. De plus, il est utile que l'industrie soit représentée au sommet de la mer du Nord, car des décisions doivent maintenant être prises dans les sièges sociaux des entreprises.

M. Scholz a souligné que l'extension du réseau devait être aussi rapide que l'extension de la production. En effet, les centres industriels ne sont souvent pas situés sur la côte. "Les lignes d'énergie sont des artères vitales pour l'Europe. Depuis longtemps, nous ne produisons plus de l'énergie uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos voisins et inversement", a-t-il déclaré.

La sécurité des infrastructures en mer du Nord est tout aussi importante, a souligné M. De Croo. Les parcs éoliens, les câbles au fond de la mer et les pipelines sont vulnérables au sabotage et à l'espionnage, a-t-il ajouté. "Nous savons que nos infrastructures critiques sont menacées", a déclaré Mme von der Leyen. Elle a fait référence à un groupe de travail commun de l'UE et de l'OTAN sur ce sujet, qui a récemment commencé ses travaux. Un programme de tests de résistance est notamment en cours d'élaboration.

Dans la déclaration commune du sommet, on pouvait lire : "Nous soulignons que la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la lutte contre le changement climatique sont d'une importance cruciale pour l'avenir de l'Europe". Il faut coopérer davantage pour garantir un approvisionnement énergétique abordable, sûr et durable.

Le développement de l'énergie éolienne offshore a récemment progressé lentement en Allemagne et dans l'UE. L'année dernière, les neuf pays ont produit environ 30 gigawatts d'énergie éolienne offshore, selon le gouvernement belge. Environ 8 gigawatts provenaient d'Allemagne, dont la majeure partie de la mer du Nord. La France, la Norvège et l'Irlande ont quant à elles produit bien moins d'un gigawatt chacune.

Lors du sommet sur la côte belge, les États se sont également fixé des objectifs nationaux. L'Allemagne avait déjà annoncé qu'elle visait au moins 30 gigawatts d'énergie éolienne offshore d'ici 2030 et au moins 70 gigawatts d'ici 2045.

Dans une déclaration des ministres en charge de l'énergie, l'Allemagne a notamment indiqué qu'elle souhaitait produire au moins 66 gigawatts d'énergie offshore à partir de la mer du Nord d'ici 2045. La Grande-Bretagne a indiqué un objectif de 50 gigawatts pour 2030 et la Belgique de 8 gigawatts pour 2040. Le Luxembourg, qui n'est pas riverain de la mer du Nord, s'est engagé à soutenir financièrement les projets prévus.

D'autres déclarations ont été adoptées et des projets ont été lancés autour du sommet. Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck (Verts), a évoqué un accord avec le Danemark et les Pays-Bas "pour faire avancer ensemble des parcs éoliens offshore d'une puissance de 10 gigawatts". De leur côté, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont annoncé la construction d'une "autoroute de l'électricité" en mer du Nord, qui devrait être mise en service au début des années 2030. La ligne "LionLink" devrait alors relier les deux pays aux parcs éoliens de la mer du Nord. Enfin, l'UE et la Norvège ont formellement conclu un accord visant à renforcer la coopération dans des domaines tels que les énergies renouvelables et la protection de l'environnement