Le Brandebourg adopte de nouveaux objectifs de surface pour l'énergie éolienne

L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et l'Italie du Sud se sont mises d'accord sur un plan de développement de l'éolien. La majorité des députés a voté mercredi pour que chacune des cinq communautés régionales d'aménagement du Land affecte 1,8 % de sa surface à l'utilisation de l'énergie éolienne au plus tard fin 2027 et 2,2 % au plus tard fin 2032.

Le ministre des Transports Guido Beermann (CDU) ne voit aucun problème à ce que ces surfaces soient atteintes. Comme les zones de protection des paysages peuvent être intégrées dans la planification et que des modifications ont été apportées à la protection des espèces, les objectifs de 1,8 et 2,2 % devraient pouvoir être atteints dans les nouvelles conditions, a déclaré Beermann.

Le gouvernement fédéral veut doubler l'électricité produite à partir d'énergies vertes d'ici 2030. L'énergie éolienne joue un rôle crucial dans ce processus. Le Bundestag a établi que les Länder devaient consacrer 2 pour cent de leur territoire à l'énergie éolienne d'ici fin 2032. D'ici 2027, 1,4 pour cent des surfaces devront y être consacrées.

La fédération régionale de Berlin-Brandebourg de l'Association fédérale pour l'énergie éolienne a demandé une plus grande rapidité dans la mise à disposition des surfaces et le traitement des demandes d'autorisation. "Les procédures de planification et d'autorisation des installations éoliennes durent encore en moyenne six ans", a critiqué le président Jan Hinrich Glahr.

Clemens Rostock, député des Verts, a souligné qu'il existe une tripartition des zones éoliennes : Dans les zones prioritaires, les autorisations peuvent être accordées plus facilement. Il y a aussi des zones taboues comme les réserves naturelles et d'autres zones où les municipalités décident de l'emplacement des éoliennes.

L'année dernière, le Landtag a adopté une loi qui fixe une distance minimale de 1000 mètres entre les éoliennes et les habitations les plus proches. Mais cette distance ne s'appliquera pas aux zones dites prioritaires /vr/DP/mis.