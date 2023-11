BERLIN (dpa-AFX) - Selon les experts, les énergies renouvelables vont de plus en plus freiner les prix de l'électricité. "Plus il y aura d'installations d'énergies renouvelables avec leurs prix avantageux dans le système électrique, plus les centrales à gaz coûteuses détermineront rarement le prix de l'électricité sur le marché de gros", a déclaré à l'agence de presse allemande Fabian Huneke, expert du marché de l'électricité du groupe de réflexion Agora Energiewende.

Les énergies renouvelables feraient déjà baisser le prix futur de l'électricité. "On voit très clairement sur la bourse de l'électricité que les prix du marché à terme sont nettement plus bas pour les livraisons dans quelques années". Si l'on commande actuellement de l'électricité pour l'année prochaine ou l'année d'après, le prix de l'électricité sur le marché de gros est d'autant plus bas que la livraison est encore éloignée. "On peut clairement attribuer cela à l'influence des énergies renouvelables, car le prix de l'électricité est nettement inférieur à l'évolution des prix des combustibles fossiles ou des prix du CO2".

Huneke a rappelé un autre effet de baisse des prix : la suppression de la taxe sur l'électricité verte (EEG-Umlage) l'année dernière. Il a toutefois été largement occulté par la hausse des prix de l'électricité due à la crise énergétique. "En raison de la hausse des prix, nous n'avons même pas remarqué cet effet", a déclaré l'expert. La taxe sur l'électricité verte de 3,72 centimes d'euro par kilowattheure, destinée à financer les énergies renouvelables, a été réduite à zéro au 1er juillet 2022 afin de soulager les consommateurs d'électricité.

D'autre part, Huneke s'attend à une hausse des prix en raison de l'augmentation des frais de réseau pour les réseaux de distribution d'électricité au niveau régional. Ces frais d'utilisation des lignes, strictement réglementés, sont répercutés par les gestionnaires de réseau sur les consommateurs d'électricité via la facture d'électricité. "L'électrification avec le raccordement des voitures électriques et des pompes à chaleur, mais aussi la production décentralisée croissante d'électricité dans les installations solaires et éoliennes, nécessitent une infrastructure performante", a expliqué l'expert. Le tournant énergétique nécessite une offensive d'investissement dans les réseaux.

Au cours du premier semestre, le prix moyen de l'électricité pour les ménages était de 46,27 centimes d'euro par kilowattheure, selon l'association allemande de l'industrie énergétique BDEW. Avec 9,52 centimes d'euros, environ un cinquième de cette somme était consacré aux frais de réseau. Selon les sites de comparaison Check24 et Verivox, les tarifs du réseau augmenteront en moyenne de onze pour cent l'année prochaine dans toute l'Allemagne. Dans certains Länder, elles devraient toutefois baisser, comme dans le Brandebourg ou le Mecklembourg-Poméranie occidentale.

L'évolution des prix de l'électricité cet hiver continue de dépendre fortement des prix du gaz naturel, poursuit Huneke. Pour le gaz naturel, cela dépendra du froid et de la fiabilité des centrales nucléaires en France par exemple par rapport à l'hiver dernier./tob/DP/mis