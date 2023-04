Les exploitants d'éoliennes demandent des sorties d'autoroute pour les poids lourds

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Afin de réduire au maximum le temps de transport des composants d'éoliennes, une association énergétique demande des solutions pragmatiques. Au lieu de devoir faire de longs détours, qui sont en fait nécessaires en raison de fermetures pour le transport lourd, on pourrait par exemple aménager des sorties d'autoroute temporaires pour les transporteurs, a déclaré Milan Nitzschke, membre du conseil d'administration de l'association régionale des énergies renouvelables de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (LEE NRW), au journal Rheinische Post (lundi).

Techniquement, cela ne pose aucun problème, les glissières de sécurité sont retirées et une voie d'accès est aménagée. "Mais le problème est la pratique restrictive en matière d'autorisation". Il faut prouver à la société d'autoroute que toutes les autres voies ont été examinées et qu'aucune ne fonctionne. "Ainsi, le processus d'autorisation dure souvent plusieurs mois, ce que nous n'avons tout simplement pas", a déclaré Nitzschke. "Ici, nous souhaitons nettement plus de pragmatisme". Pour cela, la politique devrait faire des "annonces claires"./wdw/DP/mis