Les procédures pour le développement des énergies renouvelables doivent être plus rapides

BERLIN (dpa-AFX) - Le développement des énergies renouvelables devrait être considérablement accéléré grâce à des procédures simplifiées. C'est ce qu'a décidé le Bundestag vendredi à Berlin. Les groupes parlementaires du SPD, des Verts et du FDP ont voté pour, les groupes d'opposition de la CDU/CSU, de l'AfD et de Die Linke ont voté contre. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre d'un règlement européen limité à fin juin de l'année prochaine.

Les nouvelles règles prévoient des procédures allégées pour la planification et l'autorisation des éoliennes sur terre et en mer, pour les lignes de raccordement des parcs éoliens offshore, pour les installations solaires en plein air et pour les réseaux électriques. Ainsi, les études d'impact sur l'environnement et sur la biodiversité peuvent être supprimées si des études similaires ont déjà été réalisées lors de la désignation de la zone d'implantation des éoliennes. Les autorités devront également informer le public en ligne sur les projets de planification.

Selon le député SPD Bengt Bergt, ces nouvelles dispositions permettront d'économiser plusieurs milliers de pages de papier par éolienne et un à deux ans de temps par parc éolien. Lukas Köhler, du FDP, a annoncé : "Nous serons plus rapides et moins chers". Cela profitera également à l'Allemagne en tant que site économique, a déclaré Christina-Johanne Schröder des Verts, car l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables sera moins chère à long terme. Tout cela contribue à la protection du climat et aide à faire face aux conséquences de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine sur l'approvisionnement en énergie, ont fait valoir des députés.

La Fédération allemande de l'industrie de l'énergie et de l'eau (BDEW) a salué la simplification considérable des procédures d'autorisation. Kerstin Andreae, présidente du conseil d'administration de la BDEW, aurait toutefois souhaité des directives plus claires pour les autorités afin d'éviter les retards. De plus, pour faire avancer le développement des énergies renouvelables, il faut une réglementation de suivi après 2024. C'est également ce qu'a demandé Helmut Dedy, directeur général de l'Association des villes allemandes. Il a rappelé que d'ici 2030, la consommation d'électricité de l'Allemagne devrait être couverte à 80% par les énergies renouvelables. "Pour cela, les énergies éolienne et solaire doivent être développées trois fois plus vite qu'actuellement. Cela ne se fera pas du jour au lendemain ni dans les 15 prochains mois".

Les représentants de l'opposition ont émis de sévères critiques sur la procédure. Après que les groupes parlementaires du SPD, des Verts et du FDP se soient mis d'accord sur les nouvelles règles en début de semaine, une audition a eu lieu dès mercredi, à laquelle les experts n'auraient guère pu se préparer. Parallèlement à cette audition, le vote a déjà eu lieu dans une autre commission, ont déploré plusieurs députés. "Les droits de participation du Parlement sont ici bafoués", a déclaré le député CDU Thomas Gebhart. Une telle procédure affaiblit l'acceptation du droit, a déclaré la députée de gauche Susanne Hennig-Wellsow, tandis que le député de l'Afd Roger Beckamp a qualifié le processus de "farce unique".

Katrin Uhlig, des Verts, a déclaré que le règlement d'urgence de l'UE pour des procédures plus rapides dans le développement des énergies renouvelables n'était valable que pour 18 mois et qu'il était déjà entré en vigueur fin décembre, l'Allemagne devant rattraper son retard dans sa mise en œuvre. C'est pourquoi la décision ne peut pas être prise en dix heures, a rétorqué le député CDU Thomas Heilmann. La précipitation est due au fait que les groupes de l'Ampel n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les détails pendant deux mois./hrz/DP/mis