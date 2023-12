WIESBADEN (dpa-AFX) - En raison d'une demande plus faible due à la conjoncture et aux importations d'énergie de l'étranger, l'Allemagne a produit nettement moins d'électricité. Au troisième trimestre, la quantité a baissé de plus de 20 pour cent pour atteindre 94,2 milliards de kilowattheures, a annoncé mercredi l'Office fédéral des statistiques à Wiesbaden. "Les raisons de ce recul sont probablement une baisse des besoins en électricité suite à l'affaiblissement conjoncturel dans les branches industrielles à forte consommation d'énergie et l'importation accrue d'électricité de l'étranger", a expliqué l'office.

La quantité d'électricité importée en Allemagne a augmenté de 78,6% au troisième trimestre pour atteindre 23,1 milliards de kilowattheures. Le Danemark, la France et les Pays-Bas comptent parmi les principaux pays importateurs. Parallèlement, la quantité d'électricité exportée a baissé de 38 % pour atteindre 9,9 milliards de kilowattheures.

Selon les statisticiens, les sources renouvelables prédominent dans la production nationale d'électricité. Au troisième trimestre, la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables a augmenté de plus de 8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente et a ainsi atteint une part de 60,2 % de l'ensemble de l'électricité produite, soit nettement plus qu'un an auparavant (44,4 %). En revanche, la production à partir de sources d'énergie conventionnelles a baissé de 42,9 pour cent et a représenté près de 40 pour cent de la production totale d'électricité.

La production d'électricité à partir de l'énergie éolienne a augmenté de plus de 16 pour cent au troisième trimestre et était, avec une part de près d'un quart, la principale source d'énergie dans la production nationale d'électricité. La production d'électricité photovoltaïque a augmenté de 6,6 % et représente une part de 21,5 %. L'alimentation en électricité produite à partir de gaz naturel a augmenté de plus de 9 %.

En revanche, la quantité d'électricité produite dans les centrales à charbon a diminué de près de la moitié (47,3 %) pour atteindre une part de 23,9 %. Au cours de la même période de l'année précédente, l'électricité produite à partir de charbon représentait plus de 36 pour cent de la production nationale d'électricité et était la principale source d'énergie pour l'ensemble de l'année 2022.