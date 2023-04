PNE progresse dans la vente de ses activités américaines - bond en avant du cours de l'action

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Le développeur de parcs éoliens PNE progresse dans la vente de ses activités américaines. Plusieurs acquéreurs potentiels ont déposé des offres non contraignantes, a annoncé lundi soir l'entreprise cotée dans l'indice SDax des valeurs secondaires. La question de savoir si la vente aura lieu et le prix éventuel restent ouverts, mais une contribution exceptionnelle au résultat est envisageable. Des négociations devraient être entamées rapidement avec des soumissionnaires sélectionnés, a-t-on ajouté. Les actions ont augmenté de plus de 8 % sur la plateforme Tradegate par rapport à la clôture de Xetra.

PNE propose le développement, le financement, la réalisation, l'exploitation, la commercialisation et le repowering de parcs éoliens terrestres. En mer, PNE développe les parcs jusqu'à la phase de construction.

Les Etats-Unis font partie des marchés les plus petits de PNE, mais l'activité s'est développée avec des projets de parcs éoliens et solaires. La raison de la réflexion sur la vente est l'importance des investissements nécessaires dans le pays, ainsi que les garanties à fournir, a-t-on appris récemment. Selon PNE, le maintien des marges se ferait au détriment de l'expansion du portefeuille d'exploitation en propre en Europe./mis/he