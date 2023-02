Scholz veut développer l'énergie éolienne 'à l'échelle mondiale

BERLIN (dpa-AFX) - Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) veut accélérer considérablement le développement de l'énergie éolienne en Allemagne. "Nous sommes en train de faire un travail d'état-major : Nous sommes en train d'établir une feuille de route de ce qui doit être construit en termes de nouvelles installations et à quelle date, afin d'atteindre nos objectifs pour 2030", a-t-il déclaré au journal Bild am Sonntag. "Chaque mois, il y aura un entretien avec les pays pour savoir où ils en sont. Ce qui n'est pas fait dans les temps doit être rattrapé. D'ici 2030, cela représentera en moyenne quatre à cinq éoliennes par jour sur terre".

Selon les données de l'industrie, l'Allemagne compte actuellement plus de 28 000 éoliennes terrestres d'une puissance totale d'environ 58 gigawatts. L'objectif du gouvernement fédéral est d'atteindre une puissance installée de 115 gigawatts d'ici 2030. L'énergie éolienne terrestre joue un rôle clé dans la transition énergétique, le remplacement des énergies fossiles comme le charbon par des énergies renouvelables issues du vent et du soleil.

Face à la guerre en Ukraine, à l'inflation et à la crise énergétique, Scholz a déclaré : "Notre pays a nettement mieux traversé cette période difficile que beaucoup ne le craignaient". Il a rappelé les craintes que l'on avait pu lire, comme celle d'un "hiver de la colère avec des manifestations de masse" et celle de logements froids et de personnes ayant froid en Allemagne. "Tout cela ne s'est pas produit". Sauf imprévu, il est également confiant pour l'hiver prochain, a déclaré le chancelier./bg/DP/mis