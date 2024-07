HAMBOURG (dpa-AFX) - Selon une enquête, le moral du secteur de l'énergie éolienne s'est nettement amélioré en Allemagne et dans l'Union européenne. Selon le 13e indice des tendances de WindEnergy Hambourg, le salon mondial de l'énergie éolienne, on constate des changements positifs dans la perception de l'évolution du marché et des conditions générales, tant dans le secteur onshore que dans le secteur offshore - c'est-à-dire l'énergie éolienne sur terre ou en haute mer. En revanche, l'Amérique du Nord, l'Asie et le reste du monde ont évalué le marché mondial de manière légèrement moins favorable.

Après la baisse enregistrée lors de l'enquête précédente, la puissance moyenne attendue des nouvelles turbines offshore installées pour 2030 aurait augmenté de manière significative, passant de 18 à 19 mégawatts. Fin 2023, des prototypes d'environ 22 mégawatts ont été présentés. Cela exerce une pression sur le marché et a conduit 20 % des personnes interrogées à opter pour une puissance de 22 à 25 mégawatts. Dans le secteur onshore, en revanche, on s'attend à ce que la puissance des nouvelles turbines installées soit légèrement inférieure en 2030, avec une moyenne d'environ 8,3 mégawatts.

Bien que la réglementation, les autorisations et le développement du réseau constituent des obstacles majeurs pour les personnes interrogées, tant pour l'éolien terrestre que pour l'éolien offshore, les valeurs sont nettement plus élevées pour l'éolien terrestre. La situation est différente en ce qui concerne les coûts d'investissement : Près d'une personne sur deux considère que l'éolien offshore est un obstacle majeur. Les défis technologiques y sont également plus importants. Il est toutefois frappant de constater que les obstacles sont perçus comme nettement moins importants dans le secteur offshore.

L'indice des tendances WindEnergy est collecté tous les six mois depuis 2018. Cette fois-ci, plus de 800 personnes ont répondu à l'enquête menée entre la mi-mars et la mi-mai et ont donné leur avis sur l'évolution de l'industrie éolienne terrestre et offshore dans le monde. Cela porte à plus de 12 000 le nombre de questionnaires en ligne remplis par des experts du secteur éolien depuis 2018 /klm/DP/mis.