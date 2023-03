Sondage : une majorité en faveur d'un développement accéléré des énergies renouvelables

FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon un sondage, une grande majorité des Allemands (92%) est favorable à un développement accéléré des énergies renouvelables. La banque publique KfW a annoncé mercredi que 90% des personnes interrogées étaient d'accord avec le projet, indépendamment de leur âge, de leur revenu et de leur situation géographique. L'approbation est toutefois plus faible pour les installations qui doivent être construites dans son propre voisinage : 63% des 1000 personnes interrogées en novembre dernier estiment que la production d'électricité renouvelable dans son propre voisinage est bonne ou très bonne.

"Le développement des énergies renouvelables, qui piétine, doit enfin s'accélérer - car au cours des huit prochaines années, il faudra installer chaque année environ quatre fois plus de capacités qu'au cours des huit dernières années pour atteindre les objectifs de développement", a averti Fritzi Köhler-Geib, économiste en chef de la KfW. La priorité accordée par la loi aux énergies renouvelables et la simplification souhaitée des procédures de planification et d'autorisation doivent maintenant être mises en œuvre avec détermination.

Lorsqu'il s'agit de dépenser plus d'argent pour des voyages écologiques et durables, les Allemands sont toutefois plus réticents que les autres pays. Selon une enquête Yougov menée sur 18 marchés, 30 % des personnes interrogées dans le pays sont prêtes à mettre la main au porte-monnaie. Le seul pays où ce chiffre est plus bas est les États-Unis, avec 29 %. La moyenne mondiale est de 42 %. Les Indiens sont les plus nombreux (68 %) à se dire prêts à payer plus pour des voyages durables /yyhe/DP/mis.