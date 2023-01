Un actionnaire important stoppe les discussions sur la vente de parts de PNE

CUXHAVEN (dpa-AFX) - La banque d'investissement américaine Morgan Stanley ne vendra pas pour l'instant son paquet d'actions dans le développeur de projets de parcs éoliens PNE. Les discussions avec des intéressés potentiels en vue d'une acquisition complète de la participation dans PNE ne se poursuivent pas pour le moment, a annoncé vendredi à Cuxhaven l'entreprise cotée au SDax. C'est ce qu'aurait déclaré Morgan Stanley Infrastructure, ou Photon qu'elle contrôle, au conseil d'administration de PNE. L'action PNE a perdu 3,7% après la clôture sur la plateforme Tradegate.

Le "Wirtschaftswoche" avait auparavant fait état d'une course d'enchères. Selon ce document, le grand actionnaire n'aurait négocié au dernier tour qu'avec le fonds d'infrastructure Macquarie et un véhicule du plus grand gestionnaire de fonds américain au monde, Blackrock. Les deux offres valorisaient PNE globalement au-dessus de sa valeur de marché actuelle. Morgan Stanley détient un peu plus de 44% de PNE.

Fin octobre, PNE avait indiqué que Photon Management GmbH, contrôlée par Morgan Stanley, souhaitait mener des discussions ouvertes avec d'éventuels intéressés en vue d'acquérir la totalité de ses parts. Fin novembre, le président de PNE, Markus Lesser, avait déclaré lors d'une conférence sur le marché des capitaux à Francfort que de nombreuses demandes avaient été reçues./nas