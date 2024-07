Pod Point Group Holdings PLC - fournisseur de solutions de recharge pour véhicules électriques basé à Londres - déclare que l'entreprise est bien positionnée pour capter la valeur libérée par Energy Flex. Elle prévoit d'entrer dans d'autres secteurs Energy Flex, car elle n'opère que sur le marché des gestionnaires de réseaux de distribution. La valeur potentielle de Flex par ménage et par an est d'environ 250 GBP sur l'ensemble des marchés de Flex. Le groupe estime que chaque point de charge participant à sa stratégie Powering Up vaudra 40 à 50 GBP par an. Le potentiel à long terme repose sur l'hypothèse d'une réduction de 100 à 125 GBP des coûts d'acquisition des consommateurs et d'une amélioration de la marge de contribution des ventes de points de charge. L'entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires de 300 000 GBP cette année. Elle prévoit d'entrer sur le marché des capacités, trois fois plus important que le DSO, et d'accéder aux marchés de gros de l'énergie grâce à la réglementation P415.

Cours actuel de l'action : 21.65 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 62

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.