(Alliance News) - Les actions de Pod Point Group Holdings PLC ont augmenté mardi, après la nomination de Melanie Lane en tant que nouvelle directrice générale.

Les actions du fournisseur de services de recharge de véhicules électriques basé à Londres étaient en hausse de 8,0 % à 23,19 pence chacune à Londres mardi matin.

Pod Point a nommé Melanie Lane au poste de directrice générale à compter du 1er mai.

Elle succèdera à Andy Palmer, qui a assuré l'intérim depuis juillet de l'année dernière pendant la durée du processus de recherche et de nomination des cadres.

Lane rejoint l'entreprise après avoir dirigé Shell Recharge Solutions, une unité autonome après son acquisition par Shell en 2017.

Suite à la nomination de Lane en tant que PDG, Palmer se retirera de l'équipe de direction et retournera au conseil d'administration en tant que président désigné, avant d'assumer le rôle de président non exécutif après l'assemblée générale annuelle de la société le 5 juin.

À cette date, Gareth Davis quittera ses fonctions de président et restera au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif indépendant, tandis que Karen Myers, administratrice indépendante par intérim, deviendra l'administratrice indépendante permanente.

Séparément, Pod Point a déclaré que ses résultats pour 2023 devraient être conformes aux prévisions annoncées précédemment, avec un chiffre d'affaires d'au moins 63 millions de livres sterling et une perte ajustée avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement ne dépassant pas 16 millions de livres sterling.

En 2022, Pod Point a enregistré un chiffre d'affaires de 71,4 millions de livres sterling et une perte d'Ebitda ajustée de 7 millions de livres sterling.

Au 31 décembre, la trésorerie nette s'élevait à 48,7 millions de livres sterling, soit un peu plus que les prévisions d'au moins 47 millions de livres sterling.

Le directeur général, Andy Palmer, a déclaré : "Je suis heureux que Pod Point ait amélioré ses performances au cours du second semestre 2023. Nous avons défini notre nouvelle stratégie, Powering Up, en novembre 2023, et nous avons bien progressé dans la mise en œuvre de nos principales initiatives. Notre bilan est solide et nous abordons l'année 2024 enthousiastes quant à nos opportunités futures".

