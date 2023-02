Le besoin de chargeurs électriques soulève Pod Point

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce lundi.

----------

SMALL-CAP - GAGNANTS

----------

Impact Healthcare REIT PLC, hausse de 2,3% à 107,8 pence, fourchette sur 12 mois 90,76p-128,2p. L'investisseur immobilier axé sur les soins de santé est en hausse à l'approche de la date de paiement du dividende, jeudi. Mardi dernier, la société a déclaré un quatrième dividende intérimaire de 1,635 pence par action, contre 1,6025 pence en 2021.

----------

Pod Point Group Holdings PLC, en hausse de 1,9% à 65,62p, fourchette de 12 mois 46p-237,81p. Le fabricant de solutions de recharge de véhicules électriques augmente alors que de nouvelles données montrent que les véhicules électrifiés sont en tête de l'augmentation des nouvelles immatriculations de voitures au Royaume-Uni. Selon la Society of Motor Manufacturers & Traders, les immatriculations de véhicules électriques hybrides ont augmenté de 41 % en janvier par rapport au même mois en 2022. L'organisme industriel prévient également que le déploiement de nouveaux points de charge pour véhicules électriques ne parvient pas à suivre le rythme de la demande.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Nanoco Group PLC, baisse de 1,9 % à 26,48 p, fourchette sur 12 mois : 16,05 p-72,6 p. L'action prolonge les pertes de vendredi, où elle a plongé de 26%. Cela fait suite à la conclusion de ses batailles juridiques avec Samsung Electronics Co. Nanoco recevra 150 millions USD en espèces, versés en deux tranches égales, et conservera plus de 90 millions USD de recettes nettes après les frais de litige. Nanoco, un fabricant de points quantiques, a initialement lancé une action en justice pour violation de brevet aux États-Unis contre l'entreprise électronique sud-coréenne en décembre, parallèlement à des poursuites en Allemagne et en Chine. Nanoco affirmait que Samsung avait enfreint ses capacités uniques de synthèse et de résine pour les points quantiques. La technologie des points quantiques est utilisée sur les téléviseurs Samsung à diodes électroluminescentes quantiques.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.