(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce jeudi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

JPMorgan Global Core Real Assets Ltd, en hausse de 6,0% à 77,38 pence, fourchette de 12 mois 65,11p-113,00p. L'investisseur dans l'immobilier, l'infrastructure, le transport et les actifs immobiliers cotés prévoit d'utiliser son autorité de rachat d'actions pour acheter activement des actions sur une base "ad hoc", étant donné qu'elles se négocient à une "déconnexion matérielle" par rapport à la valeur nette d'inventaire. "Aucune contrepartie maximale n'a été déterminée par la société pour un quelconque rachat", indique JPMorgan Global Core Real Assets.

----------

Pod Point Group Holdings PLC, en hausse de 5,5% à 32,69 pence, fourchette de 12 mois 29,00p-115,90p. Le fournisseur de services de recharge de véhicules électriques a conclu un accord de partenariat privilégié pluriannuel avec le constructeur de maisons Redrow PLC, coté au FTSE 250. Pod Point a été choisi par Redrow pour fournir une infrastructure de recharge pour véhicules électriques aux divisions d'Angleterre et du Pays de Galles du promoteur, "qui construisent collectivement plus de 5700 nouvelles maisons chaque année". "L'accord s'appuie sur l'étroite collaboration des entreprises depuis 2018, au cours de laquelle Pod Point a fourni 2 000 points de charge à Redrow, sous l'impulsion de l'évolution continue de la législation climatique locale et nationale. Ces réglementations comprennent la décision notable à partir de juin 2022 que tous les nouveaux développements résidentiels en Angleterre doivent avoir au moins un point de charge de 7 kilowatts pour chaque résidence avec un espace de stationnement ", ajoute Pod Point. "Le groupe entretient désormais des relations commerciales avec un nombre croissant des plus grands constructeurs d'habitations du Royaume-Uni", indique l'entreprise, qui fait état d'un accord similaire avec Barratt Developments PLC.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

PayPoint PLC, baisse de 3,0% à 558,99p, fourchette de 12 mois 372,50p-660,00p. Les actions de la société de services de paiement baissent car ses actions sont ex-dividende, ce qui signifie que les nouveaux acheteurs ne sont pas éligibles pour le dernier paiement.

----------

Petrofac Ltd, baisse de 3,0% à 84,85p, fourchette de 12 mois 45,38p-127,60p. La société d'infrastructure énergétique annonce une perte semestrielle, affectée par "de faibles niveaux d'activité" dans sa division Ingénierie et Construction, le plus grand contributeur de revenus. Petrofac a déclaré que le chiffre d'affaires du groupe pour les six mois allant jusqu'au 30 juin a diminué de 3,2 % pour atteindre 1,21 milliard de dollars, contre 1,25 milliard de dollars l'année précédente. Le groupe a enregistré une perte avant impôts de 160 millions de dollars, contre un bénéfice de 34 millions de dollars. "Le chiffre d'affaires du premier semestre a été globalement conforme à celui de l'année précédente, à 1,2 milliard d'USD, reflétant en grande partie les faibles niveaux d'activité dans le secteur E&C, compensés par la croissance de la division Asset Solutions", indique la société. La division Asset Solutions fournit des services tels que l'optimisation des programmes de maintenance et l'assistance au déclassement, qui intervient lorsque les projets pétroliers et gaziers arrivent en fin de vie.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.