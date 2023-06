Pod Point Group Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des solutions de recharge de véhicules électriques. La société est engagée dans le développement et la fourniture d'équipements et de systèmes pour la recharge de véhicules électriques. La société fournit des solutions pour la recharge des maisons intelligentes, la recharge des lieux de travail et des flottes, la recharge commerciale et les promoteurs et gestionnaires immobiliers. La société installe des points de charge intelligents à domicile pour des clients de marques automobiles telles que Audi, Nissan, Volkswagen et Hyundai. Parmi ses clients dans le domaine des lieux de travail et des parcs de véhicules figurent des sociétés comme Skanska, Mitie et Pepsico. La société travaille également avec des promoteurs et des gestionnaires immobiliers comme Barratt Homes, Savills et Bellway pour câbler leurs développements.

Secteur Equipements et composants électriques