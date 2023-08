Poddar Pigments Limited fabrique des lots maîtres de couleurs et d'additifs pour la coloration des fibres artificielles (MMF), diverses applications plastiques, ainsi que des plastiques techniques et des composés. L'entreprise fabrique également une multitude de produits intelligents, qui confèrent diverses formes de fonctionnalité aux produits finis, tels que les textiles ou les plastiques. Elle fabrique également des lots maîtres de couleurs et d'additifs pour les kits d'équipements de protection individuelle (EPI) et d'autres industries. Ses produits comprennent des fibres artificielles, des plastiques et des emballages, ainsi que des composés techniques. Ses fibres artificielles comprennent le polyester, le polypropylène et le polyamide. Ses produits plastiques et d'emballage comprennent des mélanges maîtres additifs, des films et des emballages, des moulages par injection/soufflage/roto, l'extrusion de tuyaux, des câbles, des préformes et bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), des films en polyester et des produits intelligents en plastique. Dans la catégorie des composés techniques, elle propose les séries carboplus, butoplus, nyloplus et polyplus.

Secteur Chimie de spécialité