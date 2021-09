Poenina a vu ses résultats croître sur les six premiers mois de 2021

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Poenina a publié des chiffres semestriels en nette hausse et mise sur la poursuite de la croissance pour la deuxième moitié de l'année.

Le produit d'exploitation a bondi de plus de moitié (+58,2% sur un an) à 175 millions de francs suisses, indique le groupe zurichois mardi dans un communiqué. La rentabilité s'est améliorée: l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a doublé à 10,8 millions, et le résultat opérationnel (Ebit) a décollé de 80% à 8,2 millions, pour une marge afférente de 4,7% en hausse de 60 points de base (pb).

Ces résultats sont notamment à mettre sur le compte des acquisitions. Le bénéfice a presque doublé à 6,5 millions de francs suisses, tandis que le bénéfice par action (BPA) s'est enrobé d'environ 30% à 1,11 franc.

Dans l'ensemble, ces chiffres sont inférieurs aux prévisions des analystes consultés par AWP. Pour le reste de l'année, le groupe table sur une amélioration de la marge Ebit. Le bénéfice par action annuel devrait être supérieur à celui de 2020.

Poenina, qui a lancé une enquête externe portant sur son ex-directeur général (CEO) Jean Claude Bregy, assure que les résultats semestriels n'ont pas été influencés par cette affaire. Le patron a été évincé suite à des actes délictueux qui remontent à plus de 12 ans et n'ont aucun rapport avec la société.

