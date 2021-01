Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Poenina a conclu vendredi avec le spécialiste du froid Kälte 3000 un contrat de rachat. La cible de reprise grisonne génère avec sa septantaine d'employés un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 millions de francs suisses, précise la firme zurichoise dans son communiqué.

La publication ne mentionne en revanche aucun détail financier autour de cette transaction.

Kälte 3000, sise à Landquart et disposant de centres de services à Samedan, Untereggen et Regensdorf, doit poursuivre ses activités sous la même marque et avec la même équipe de direction.

jh/rp