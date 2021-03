Poenina affiche des résultats solides en 2020

Zurich (awp) - Le spécialiste des techniques du bâtiment Poenina a enregistré un produit d'exploitation et un bénéfice en hausse au cours d'une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus. Du fait des investissements dans le segment de la construction, la direction se dit extrêmement confiante en l'avenir.

Le produit d'exploitation s'est inscrit en hausse de 19,4% sur un an à 302,2 millions de francs suisses, alors que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est fixé en léger recul de 0,6% à 17,9 millions, et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 1,3% à 15 millions. Le bénéfice net a progressé de 2,4% à 12,6 millions, d'après un communiqué publié mercredi.

Avec plus de 112,4 millions de francs suisses, les équipements sanitaires restent de loin le principal contributeur au chiffre d'affaires, devant le chauffage et la réfrigération (88,3 millions) et le service à la clientèle (38,4 millions).

Le conseil d'administration propose un dividende inchangé d'un montant de 2,00 francs suisses par action, arguant de solides liquidités et de bonnes perspectives pour la suite des opérations.

"Sous réserve de nouvelles répercussions de la crise de coronavirus", la direction se dit en effet "extrêmement confiante" en l'avenir en raison du niveau d'investissements dans le secteur de la construction de bâtiments et de la place de Poenina sur ce marché.

nj/buc