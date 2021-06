Poenina fait main basse sur Längle & Staub et Christian Jost

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Poenina a annoncé vendredi le rachat pour la fin du mois des sociétés Längle & Staub Sanitärplanung et Christian Jost. La première, basée à St-Gall, emploie six personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ un million de francs suisses, la seconde 14 personnes pour quelque 3 millions de francs suisses.

Le contour financier des deux opérations n'a pas été divulgué. Les deux sociétés continueront d'opérer sous leur propre nom, assure le groupe zurichois dans un communiqué.

La fusion avec Längle & Staub devrait permettre à Poenina de renforcer ses compétences dans le domaine secondaire de la planification, notamment des installations sanitaires et des techniques de construction. La société familiale active sur le marché depuis 1965 continuera d'être dirigée par son patron actuel Jürgen Längle.

"Avec l'acquisition de Christian Jost, nous poursuivons notre stratégie de croissance dans les domaines de compétence clés que sont l'assainissement, le chauffage et la ventilation", explique Jean-Claude Bregy, directeur général (CEO) de Poenina. L'entreprise fondée en 1947 comme atelier de serrurerie sera chapeautée par Giacomo Lecchino, patron de Willi Haustechnik, une autre filiale du groupe basée à Coire.

