Poenina: le CEO Jean Claude Bregy démis de ses fonctions

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de Poenina a démis le directeur général (CEO) Jean Claude Bregy de ses fonctions avec effet immédiat. L'éviction est due à des actes délictueux qui remontent à plus de 12 ans et n'ont aucun rapport avec la société, a précisé cette dernière mardi soir, assurant que tout cela n'a aucun effet sur la situation financière du groupe.

L'administrateur Marco Syfrig a annoncé son retrait comme président de l'organe de surveillance avec effet à la prochaine assemblée générale de 2022. Pour ce qui est du poste de CEO, il est assumé avec effet immédiat par l'administrateur Christoph Arnold, qui abandonne son poste d'administrateur et qui est aussi directeur de la société Arnold, spécialisée dans le chauffage et le sanitaire.

A l'issue de sa réunion de mardi, le conseil d'administration a par ailleurs décidé de faire procéder à une enquête externe par une société d'expertise économique.

M. Bregy quitte l'entreprise et abandonne également son poste d'administrateur de l'ensemble des sociétés qui font partie de Poenina Holding. Actionnaire à hauteur de 20,72% de la société, l'ex-CEO s'est engagé pour une période de lock-up de 12 mois qui débute immédiatement et durant laquelle il ne pourra donc pas vendre d'actions de la société.

Le président Syfrig a aussi tiré les conséquences de cette affaire et il ne se représentera pas lors de l'assemblée générale de 2022. Cité dans le communiqué, il a admis avoir mal jugé la situation et s'en excuse auprès des collaborateurs, actionnaires et du public.

rp/jh