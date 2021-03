Poenina: malgré de solides résultats, pas d'acquisitions majeures en vue

Zurich (awp) - Le spécialiste des techniques du bâtiment Poenina a enregistré un produit d'exploitation et un bénéfice en hausse au cours d'une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus. Du fait des investissements dans le segment de la construction, la direction se dit extrêmement confiante en l'avenir, même si elle ne prévoit pas de grosses acquisitions à court terme.

Le produit d'exploitation s'est inscrit en hausse de 19,4% sur un an à 302,2 millions de francs suisses, alors que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est fixé en léger recul de 0,6% à 17,9 millions, et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 1,3% à 15 millions. Le bénéfice net a progressé de 2,4% à 12,6 millions, d'après un communiqué publié mercredi.

Avec plus de 112,4 millions de francs suisses, les équipements sanitaires restent de loin le principal contributeur au chiffre d'affaires, devant le chauffage et la réfrigération (88,3 millions) et le service à la clientèle (38,4 millions).

Pas de nouvelles acquisitions

"Je ne prévois pas de très grosses acquisitions dans un avenir proche", a indiqué le directeur général (CEO) Jean-Claude Bregy, lors de la conférence de bilan. La priorité pour l'instant consiste à "gagner des parts de marché supplémentaires et ainsi consolider notre expansion en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein".

L'acquisition la plus importante du groupe zurichois l'année dernière, celle de Caleira, a fait passer les ventes de 253,2 millions de francs suisses en 2019 à 302,2 millions en 2020, permettant ainsi d'éviter un recul du chiffre d'affaires pendant la pandémie.

"Nous nous étions préparés à ce que les ventes diminuent fortement sans Caleira. Cela ne s'est pas produit", s'est réjoui M. Bregy. "Nous avons pratiquement été épargnés par la crise du coronavirus", a confirmé le président Marco Syfrig.

Le conseil d'administration proposera d'ailleurs un dividende inchangé de 2,00 francs suisses par action, arguant de solides liquidités et de bonnes perspectives pour la suite des opérations.

"Sous réserve de nouvelles répercussions de la crise de coronavirus", la direction se dit en effet "extrêmement confiante" en l'avenir en raison du niveau d'investissements dans le secteur de la construction de bâtiments et de la place de Poenina sur ce marché.

À moyen terme, Poenina veut étoffer sa marge d'exploitation à "6% ou plus", selon M. Syfrig, qui précise qu'il faudra probablement attendre un à deux ans avant d'y parvenir.

A 12h30, la nominative Poenina égarait 0,8% à 51,20 francs suisses dans un SPI en baisse de 0,07%.

nj/buc