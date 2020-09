Poenina voit sa rentabilité plombée par la crise au premier semestre

Zurich (awp) - L'équipementier du bâtiment Poenina a bouclé les six premiers mois de 2020 sur un chiffre d'affaires en légère baisse, mais qualifié de "solide" au vu du contexte actuel. La rentabilité a chuté de manière plus nette, tant sur le plan opérationnel que net, indique le groupe zurichois mardi dans son compte-rendu intermédiaire.

Les recettes se sont établies à 110,6 millions de francs suisses, soit 6,2% de moins qu'à la même période un an plus tôt. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a quant à lui chuté de 22,4% à 4,5 millions de francs suisses et le résultat net de 20,9% à 3,4 millions.

"Comme prévu, les conditions plus difficiles ont eu un impact négatif au niveau des revenus au premier semestre, ce qui correspond à un résultat solide compte tenu des circonstances", estime l'entreprise basée à Glattbrugg, en périphérie zurichoise.

Si les performances opérationnelle et nette s'inscrivent dans le cadre des expectatives des analystes consultés par AWP, les recettes en revanche ont déçu les projections les plus conservatrices.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de Poenina juge qu'il est toujours impossible de formuler des objectifs étant donné les incertitudes entourant l'évolution de la pandémie et de ses répercussions économiques.

Elle laisse toutefois entendre que pour autant que la situation reste stable, on peut s'attendre à la faveur de la consolidation du groupe Caleira, à une poussée substantielle des chiffres clés au second semestre.

buc/jh