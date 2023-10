POINT Biopharma Global Inc. est une société radiopharmaceutique. La société, par le biais de ses filiales, se concentre sur le développement et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer. Ses programmes de pipeline comprennent le lutétium-177 et l'actinium-225. Les produits candidats en phase clinique de la société comprennent PNT2003 et PNT2002 pour le traitement du cancer de la prostate et des tumeurs neuroendocrines. Ses produits candidats au stade préclinique comprennent Lu-PNT2004 et Lu-PNT2001. Le PNT2002 est un radioligand ciblant l'antigène de la membrane spécifique de la prostate (PSMA), qui fait l'objet d'un essai de phase III pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC). Le PNT2002 combine un ligand spécifique de la PSMA, le PSMA-I&T, avec le radioisotope émetteur bêta lutetium-177 (177Lu-PSMA-I&T). PNT2004 est une famille de protéines d'activation des fibroblastes-alpha (FAP-alpha), qui ciblent les radioligands. PNT2003 est un radioligand ciblant la somatostatine en cours de développement pour le traitement des tumeurs neuroendocrines.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale