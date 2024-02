Pointsbet Holdings Limited est une société de paris basée en Australie qui exerce ses activités en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Irlande. L'entreprise a développé une plateforme de paris basée sur le cloud grâce à laquelle elle offre à ses clients des produits de paris sportifs et de paris sur les courses, des paris sur les courses avec dépôt anticipé (ADW) et des services de jeux en ligne (iGaming). Ses segments comprennent Australian Trading, United States Trading, Canada Trading et Technology. Australian Trading fournit des services de paris sportifs et de courses à cote fixe en ligne aux clients australiens. Le segment commercial des États-Unis offre des services de paris sportifs (au détail et en ligne), d'iGaming et de paris sur les courses avec dépôt anticipé (ADW) aux clients américains. Le segment commercial Canada offre des services de paris sportifs et d'iGaming aux clients canadiens. Le segment Technologie offre des services B2B externes. Les produits de la société comprennent Fixed Odds Sports, Fixed Odds Racing, PointsBetting et iGaming.

Secteur Casinos et jeux