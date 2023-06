Pointsbet Holdings Limited est une plateforme de paris en ligne basée en Australie. La Société offre à ses clients des produits de paris sportifs et de courses. L'offre de produits de la Société comprend Fixed Odds Sports, Fixed Odds Racing et PointsBetting. La société s'est engagée dans le développement d'une plateforme iGaming et dans l'amélioration des capacités technologiques de marketing. Elle propose un site Web et des applications mobiles aux États-Unis et en Australie. La société propose divers produits et fonctionnalités, notamment Same Game Multi en Australie, et Parlay Booster et In-Play Parlays aux États-Unis. En outre, elle propose un site de paris sportifs entièrement traduit en espagnol aux États-Unis. Ses filiales comprennent PointsBet Australia Pty Ltd, PointsBet Pty Ltd et PB Software Inc.

Secteur Casinos et jeux