Pokarna Limited est une société basée en Inde, dont les activités principales sont l'extraction, la fabrication, le traitement et la vente de granit, ainsi que la fabrication et la vente de vêtements sous la marque Stanza. Les carrières de la société produisent des couleurs telles que Acacia, Black Galaxy, Coffee Brown, Flash Blue, Pokarna Green, Sapphire Blue, Seaweed Green, Silver Pearl et Vizag Blue. Sa palette de couleurs comprend plus de 75 variétés de granit provenant d'Inde, d'Arabie saoudite et d'Iran. Sa gamme de produits comprend un éventail de dalles aléatoires, de carreaux et de cultosize. Les projets résidentiels de la société comprennent UB City, Bangalore, Prestige Golfshire Villas et Tidel Park. Ses projets commerciaux comprennent les hôtels Marriott et Marriott Countyard. La société possède également une division de vente au détail pour la marque STANZA et produit des vêtements sous ce nom. Elle possède deux usines de fabrication à Telangana et Andhra Pradesh.

Secteur Matériaux de construction