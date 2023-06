Polar Capital Holdings PLC est une société de gestion de fonds spécialisée, axée sur les investissements. La société propose aux investisseurs professionnels et institutionnels une gamme de fonds diversifiés par classe d'actifs et par spécialisation géographique et sectorielle. La Société est engagée dans la fourniture de services de gestion d'investissement et de conseil. La Société propose aux investisseurs professionnels et institutionnels une gamme d'opportunités d'investissement géographiques et sectorielles. Les filiales de la société comprennent Polar Capital Partners Limited, Polar Capital US Holdings Limited, Polar Capital LLP, Polar Capital Secretarial Services Limited, Polar Capital Partners (Jersey) Limited, Polar Capital (America) Corporation, Polar Capital (Europe) SAS, Polar Capital (Shanghai) Consulting Co Limited, Polar Capital Holdings LLC, Dalton Capital (Holdings) Limited, Dalton Strategic Partnership LLP, Polar Funds Marketing (Switzerland) AG et Polar Capital (Singapore) Private Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds