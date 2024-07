Polar Capital Holdings PLC est une société de gestion de fonds spécialisée dans l'investissement. La société offre aux investisseurs professionnels et institutionnels une gamme de fonds diversifiés par classe d'actifs et par spécialisation géographique et sectorielle. La société est engagée dans la fourniture de services de gestion d'investissement et de conseil. La société offre aux investisseurs professionnels et institutionnels une gamme d'opportunités d'investissement géographiques et sectorielles. La société dispose d'une infrastructure opérationnelle et d'un système de contrôle des risques qui, en collaboration avec des prestataires de services tiers au Royaume-Uni et à l'étranger, offre aux investisseurs professionnels et institutionnels une plateforme numérique au contenu pertinent. Elle soutient des équipes d'investissement qui gèrent une gamme de produits longs et alternatifs, y compris des OPCVM ouverts, des fonds communs de placement relevant de la loi américaine 40 Act, ainsi que des sociétés d'investissement à capital fixe et des fonds alternatifs.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds