Polar Capital Technology Trust plc est un fonds d'investissement. L'objectif d'investissement de la Société est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de sociétés technologiques à travers le monde. La Société investit et gère ses actifs de manière à répartir le risque d'investissement et investit dans un portefeuille composé principalement d'actions internationales cotées, diversifié à la fois sur le plan géographique et sectoriel. Elle investit dans divers secteurs, tels que les semi-conducteurs et les équipements semi-conducteurs, les logiciels, le matériel technologique, le stockage et les périphériques, les médias et services interactifs, les services de technologie de l'information (TI), les services financiers, la grande distribution, les équipements, instruments et composants électroniques, les équipements de communication, les hôtels, les restaurants et les loisirs, et autres. Son portefeuille est réparti entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Son gestionnaire d'investissement et le gestionnaire du fonds d'investissement alternatif (AIFM) est Polar Capital LLP.