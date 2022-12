GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Polarean Imagaing bondit suite à l'approbation de la FDA américaine

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce mercredi.

AIM - GAGNANTS

Polarean Imaging PLC, hausse de 35% à 66,25 pence, fourchette sur 12 mois 37,28p - 84,20p. Décroche l'approbation de la Food & Drug Administration américaine pour son produit combiné médicament-dispositif, Xenoview, pour l'évaluation de la ventilation pulmonaire chez les adultes et les patients pédiatriques âgés de 12 ans et plus. Richard Hullihen, directeur général de Polarean, déclare : "L'approbation de Xenoview représente une avancée majeure dans l'imagerie respiratoire moderne et nous sommes fiers d'avoir été les pionniers de cette nouvelle technologie passionnante pour une utilisation clinique. L'équipe commerciale de Polarean est prête à lancer rapidement Xenoview pour une application clinique."

Applied Graphene Materials PLC, en hausse de 9,7% à 5,49 pence, fourchette sur 12 mois 3,00p - 28,00p. Confirme que des propositions indicatives non contraignantes ont été reçues de parties intéressées pour la vente de son commerce et de ses actifs, ou des actions de sa principale filiale opérationnelle. Elle déclare être en discussion avec les parties concernées en vue d'obtenir des propositions finales début janvier. Après cela, le conseil d'administration sélectionnerait alors une partie préférée avec laquelle progresser. Il ajoute qu'il n'y a aucune certitude que des propositions finales seront faites, ni les conditions dans lesquelles elles le seront.

AIM - LOSERS

Trafalgar Property Group PLC, en baisse de 4,9% à 0,16 pence, fourchette sur 12 mois 0,15p - 1,20p. La perte intermédiaire se creuse en raison de la chute brutale des revenus et de l'augmentation des coûts. Au cours des six mois se terminant le 30 septembre, la perte avant impôts se creuse pour passer de 338 000 GBP à 444 000 GBP. Les recettes baissent à 18 000 GBP, contre 390 000 GBP, et les frais administratifs augmentent de 48 %, passant de 257 000 GBP à 380 000 GBP. Le directeur général, Paul Treadaway, déclare : "En réfléchissant aux problèmes économiques des deux dernières années et aux défis auxquels les entreprises et les consommateurs ont été confrontés, les directeurs ont pris en compte les informations pertinentes, y compris la crise actuelle du coût de la vie, les taux d'intérêt plus élevés et l'inflation encore plus élevée, qui entraînent un marché difficile, et ont effectué une analyse solide des flux de trésorerie futurs."

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

