Les actions de Polarean baissent en raison du financement malgré l'approbation de Xenoview par la FDA américaine.

(Alliance News) - Polarean Imaging PLC a vu lundi ses actions chuter, après avoir déclaré qu'elle explorait d'autres options de financement pour financer le développement suite à l'approbation de Xenoview par la Food & Drug Administration américaine.

Les actions de Polarean étaient en baisse de 17% à 36,80 pence chacune à Londres lundi matin.

La société de technologie d'imagerie médicale basée à Londres a déclaré qu'elle avait l'intention de poursuivre une double stratégie consistant à utiliser ses ressources de trésorerie actuelles pour maximiser les ventes commerciales de Xenoview, tout en poursuivant également des collaborations avec des sociétés pharmaceutiques et d'autres partenaires stratégiques pour financer les futures applications commerciales de sa technologie.

Xenoview est un agent de contraste hyperpolarisé à utiliser avec l'imagerie magnétique pour l'évaluation de la ventilation pulmonaire chez les adultes et les patients pédiatriques âgés de 12 ans et plus.

Polarean prévoit de convertir neuf sites de recherche en configuration approuvée par la FDA et en utilisation clinique, de vendre 75 à 100 cylindres de mélange gazeux Xenoview et 15 à 20 systèmes Polarizer au cours des 24 prochains mois.

Elle prévoit également de demander l'approbation réglementaire pour les prochaines indications de la technologie Xenoview.

La société a déclaré que, sur la base de son solde de trésorerie actuel, elle aurait besoin de ressources supplémentaires pour atteindre ses objectifs commerciaux pour les deux prochaines années. Par conséquent, elle explore "un large éventail d'options" pour obtenir un financement supplémentaire, y compris, mais sans s'y limiter, des levées de fonds et des partenariats stratégiques.

"Ayant obtenu l'approbation réglementaire pour notre première indication, nous devons maintenant démontrer l'établissement d'une traction commerciale et d'une adoption clinique au-delà de notre base de recherche mondiale existante, conformément à nos objectifs constamment énoncés. Nous y parviendrons dans le cadre de nos ressources existantes et de nos sources stratégiques de financement non dilutif, et nous reviendrons sur les marchés pour obtenir des financements futurs afin d'étendre les indications cliniques et les territoires géographiques sur la base d'un retour sur investissement si et quand cela s'avérera nécessaire", a déclaré Richard Hullihen, directeur général.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.