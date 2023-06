Les actions de Polarean bondissent après l'annonce d'une collaboration avec Philips

(Alliance News) - Les actions de Polarean Imaging PLC ont bondi vendredi après l'annonce d'une collaboration avec Philips pour faire progresser le domaine de l'IRM au xénon hyperpolarisé.

Polarean est une société de technologie d'imagerie médicale basée à Londres et Philips est un conglomérat néerlandais qui possède une division de technologie de la santé.

Philips présentera son système MR 7700 3T, doté d'une imagerie multi-noyaux entièrement intégrée, y compris la technologie Xenoview de Polarean, lors de la 2023 International Society for Magnetic Resonance in Medicine Annual Meeting & Exhibition, qui se tiendra du 3 au 8 juin à Toronto, au Canada.

Cette collaboration non exclusive facilite le partage des données techniques et du matériel de marketing afin de faire progresser conjointement le domaine de l'IRM au xénon dans le domaine clinique.

Elle vise à fournir une solution avancée pour l'évaluation de la ventilation pulmonaire chez les patients âgés de 12 ans et plus, basée sur l'imagerie RM du gaz Xenon, offrant aux cliniciens une productivité accrue et des améliorations de la qualité de l'image.

La combinaison de Xenoview avec le scanner IRM multi-noyaux Philips MR 7700 peut permettre aux cliniciens de visualiser les poumons d'un patient de manière plus détaillée, tout en leur permettant de mesurer avec précision la ventilation pulmonaire, a déclaré M. Polarean.

Cela pourrait faire la différence entre un diagnostic précoce et une intervention dans les maladies pulmonaires obstructives graves.

Richard Hullihen, directeur général de Polarean, a déclaré : "En déployant cette nouvelle technologie pour visualiser des informations cliniques autrement inaccessibles grâce à la technologie de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique peut maintenant être étendue à la médecine pulmonaire, fournissant un outil quantitatif pour aider les cliniciens et les patients qu'ils traitent".

Les actions de Polarean ont bondi de 10 % à 27,00 pence à Londres vendredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.