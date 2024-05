Polarean Imaging PLC est une société de technologie d'imagerie médicale qui propose une combinaison médicamenteuse expérimentale pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM). La société et sa filiale opèrent en tant qu'entreprises de combinaison médicamenteuse expérimentale dans le domaine de la recherche en imagerie médicale à haute résolution. La société développe des équipements qui permettent aux systèmes d'IRM existants d'atteindre un niveau amélioré d'imagerie fonctionnelle pulmonaire et se spécialise dans l'utilisation du gaz xénon hyperpolarisé (129Xe) comme agent d'imagerie pour visualiser la ventilation. Le gaz 129Xe est étudié pour la visualisation des échanges gazeux au niveau régional dans les plus petites voies respiratoires des poumons, à travers la membrane du tissu alvéolaire et dans la circulation sanguine pulmonaire. La technologie de la société constitue une approche diagnostique expérimentale, offrant une plate-forme d'imagerie fonctionnelle non invasive et sans rayonnement. La société exerce ses activités au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La filiale de la société est Polarean, Inc.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés