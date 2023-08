Polaris Northstar Capital Corp, anciennement Global Care Capital Inc, est une société d'investissement mondiale basée au Canada. La Société est engagée dans des opportunités d'investissement en phase initiale dans des actifs précédemment sous-développés et dans l'obtention de positions dans des opportunités d'investissement en phase initiale qui reflètent adéquatement le profil de risque. La société se concentre sur la fourniture de financement de démarrage à des sociétés privées et publiques dans les secteurs des cryptomonnaies, de la blockchain, des soins de santé et des ressources.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds